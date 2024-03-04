مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم حيث يتفرغ الكثيرين للعبادة الطاعة والذكر وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل حيث يعرض الدستور مواعيد الآذان من خلال الإمساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة

تعرض الإمساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الصلاة في رمضان 2024 حيث يبدأ الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 والذي جاءت كما يلي:-

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:18 مساءا.

ووصلت عدد ساعات الصيان في اليوم الأول من الشهر الكريم إلى 13 ساعة و18 دقيقة حيث يعد هذا اليوم هو أقصر أيام شهر رمضان 2024 في مدة الصيام.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024

أعلنت دار الإفتاء الصمرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 - 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 حيث توقعت كافة الحسابات الفلكية التي أجرتها معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان ولا يعتد بها رسميا إلا من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن جمهورية مصر العربية بها عدة مراصد شرعية لرؤية هلال الشهور الهجرية وهى ( مرصد حلوان، مرصد 6 أكتوبر، مرصد سيوة، مرصد قنا، مرصد توشكي، مرصد سوهاج، مرصد الوادي الجديد).

ضوابط صلاة التراويح رمضان 2024

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن ضوابط صلاة التراويح رمضان 2024 نفس ضوابط العام الماضي دون تغيير مع التوسع في كافة أنشطة القرآن الكريم في كافة المساجد التابعة للوزارة بجميع المحافظات وأن سنة التهجد والاعتكاف بنفس ضوابط العام الماضي أيضا حيث تشرف عليها مديريات الأوقاف في كافة محافظات الجهورية.

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إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445