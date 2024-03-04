الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

مواعيد الصلاة في
مواعيد الصلاة في رمضان

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم حيث يتفرغ الكثيرين للعبادة الطاعة والذكر وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل حيث يعرض الدستور مواعيد الآذان من خلال الإمساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة 

تعرض الإمساكية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الصلاة في رمضان 2024 حيث يبدأ الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 والذي جاءت كما يلي:-

  • موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.
  • موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:05 ظهرا.
  • موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.
  • موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا.
  • موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:18 مساءا.

ووصلت عدد ساعات الصيان في اليوم الأول من الشهر الكريم إلى 13 ساعة و18 دقيقة حيث يعد هذا اليوم هو أقصر أيام شهر رمضان 2024 في مدة الصيام.

txt

إمساكية شهر رمضان 2024 pdf لمواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام

txt

ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. فى أسبوع وفى 10 أيام

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024 

أعلنت دار الإفتاء الصمرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 - 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 حيث توقعت كافة الحسابات الفلكية التي أجرتها معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان ولا يعتد بها رسميا إلا من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن جمهورية مصر العربية بها عدة مراصد شرعية لرؤية هلال الشهور الهجرية وهى ( مرصد حلوان، مرصد 6 أكتوبر، مرصد سيوة، مرصد قنا، مرصد توشكي، مرصد سوهاج، مرصد الوادي الجديد).

txt

مسلسلات رمضان 2024.. آيتن عامر تنتهى من تصوير دورها فى جودر

txt

مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد فتاة شعبية فى عتبات البهجة

ضوابط صلاة التراويح رمضان 2024

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن ضوابط صلاة التراويح رمضان 2024 نفس ضوابط العام الماضي دون تغيير مع التوسع في كافة أنشطة القرآن الكريم في كافة المساجد التابعة للوزارة بجميع المحافظات وأن سنة التهجد والاعتكاف بنفس ضوابط العام الماضي أيضا حيث تشرف عليها مديريات الأوقاف في كافة محافظات الجهورية.

اقرأ أيضا 


إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 الصلاة في رمضان 2024 رمضان 2024 رمضان الصلاة في رمضان هلال شهر رمضان ضوابط صلاة التراويح

مواد متعلقة

إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024 الدوري الـ 8 بمشاركة الأهلي

أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

إجازة عيد الفطر 2024.. وأجندة الإجازات الرسمية المتبقية 2024

الآن رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. والتخصصات المطلوبة

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.. ووسائل الدفع أون لاين

الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال