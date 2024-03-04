مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد فتاة شعبية فى عتبات البهجة

تواصل النجمة جومانة مراد تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد "عتبات البهجة" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، والمقرر عرضه خلال أيام ضمن السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل شخصية جومانة مراد في عتبات البهجة

وتلعب جومانة مراد، ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة”، شخصية فتاة شعبية تدعى نعناعة متزوجة من علاء مرسي، ولكنها قوية الشخصية وتحاول السيطرة على مقاليد الأمور بالكامل، وهو دور جديد لم تقدمه جومانة من قبل.

وأوشكت جومانة مراد على الانتهاء من تصوير دورها بالعمل المنتظر أن يحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال موسم رمضان 2024.

جومانة مراد مسلسل عتبات البهجة

جدير بالذكر أنه من المقرر طرح مسلسل عتبات البهجة ضمن السباق الرمضاني المقبل على كل شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر توجيه رسالة بلغة الإشارة للترويج لمسلسلهم المقبل، وقد ظهر كل من أبطال العمل وهم يقدمون رسالتهم قائلين: "بنحبكم".

جومانة مراد مسلسل عتبات البهجة

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانة مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

يعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.