مسلسلات رمضان 2024.. آيتن عامر تنتهى من تصوير دورها فى جودر

انتهت الفنانة آيتن عامر من تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

آيتن عامر مسلسل جودر

تفاصيل شخصية آيتن عامر في جودر

وتلعب آيتن عامر دور فاطمة والدة جودر وتظهر آيتن كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل، حيث تظهر خلال الحلقات الأولى من العمل، بينما تستكمل دورها الفنانة وفاء عامر.

آيتن عامر مسلسل جودر

و يعرض مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على شبكة قنوات ON وON drama، في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال، وينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط.

آيتن عامر مسلسل جودر

قصة وأحداث مسلسل جودر

ينتمي مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

آيتن عامر مسلسل جودر

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد، الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده، الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة، لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم يحاك ضده العديد من المؤامرات.

أبطال وصناع مسلسل جودر

ويشارك بطولة مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" الفنان ياسر جلال، النجوم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة منتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي- جوهر وAROMA - تامر مرتضى.