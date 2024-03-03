الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. "رحلة إيمانية مع آيات الله" على الراديو 9090

مع آيات الله
مع آيات الله

تقدم إذاعة الراديو 9090 برنامج "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

"مع آيات الله" برنامج ديني يبحث في الأخلاقيات والقيم التي تهم المسلم طوال شهر رمضان، مستدلا على ذلك بآيات الله، ويناقش البرنامج 30 آية، تمثل 30 قيمة، مع الثواب العظيم لكل آية طوال الشهر المبارك.

البرنامج يذاع يوميا في رمضان الساعة 4:30 عصرا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي، على الراديو 9090.

خريطة «الراديو 9090» في رمضان 2024 

وأعلن الراديو 9090، عن خريطته الخاصة ببرامج ومسلسلات شهر رمضان 2024، والتي تضم مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية المميزة والحصرية.

وتشمل الخريطة البرامج التالية:

- "صباحك ومطرحك" تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس، الساعة 9 إلى 11 صباحا، على الهواء مباشرة.
- "فطارك مصري" مع الشيف حسن حسونة، في تمام الساعة 12:40 ظهرا. 
- "مكسرات لميس" مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحا. 
- "الظرفاء" تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في تمام الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد في 7:50 مساء.
- "عربيتك في رمضان" مع معتز عاطف، في الساعة 1:20 ظهرا، والإعادة 12:50 صباحا. 
- "لحظة صفا" من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، في تمام 1:30 ظهرا، ويعاد في الساعة 2 صباحا. 
- مسلسل "زوجة تحت الطلب" بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو، في تمام الساعة 2 ظهرا، ويعاد 12 صباحا.
- "عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، في تمام الساعة 2:30 ظهرا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساء. 
- "عمارة الحاج رمضان" تقديم الإعلامي أحمد يونس، الساعة 2:40 عصرا، ويعاد 8:10 مساء. 
- "رمضان كريم وزيادة" للدكتور محمد رفعت، في تمام الساعة 2:50 عصرا، ويعاد 12:30 صباحا، على الراديو 9090.
- مسلسل "ميعاد مع إسعاد" تقديم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في تمام الساعة 3 عصرا، ويعاد 1 صباحا.

"احتياج" و"مصر دولة التلاوة".. خريطة برامج "CBC" فى رمضان 2024


- "كلام محترم" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يبث 3:30 عصرا، ويعاد الساعة 7:40 مساء. 
- "الحكاية فيها هي" تقديم الإعلامية شيماء حافظ، في تمام الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:40 مساء. 
- مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، في تمام 4 عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا. 
- "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، في تمام الساعة 4:30 عصرا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي. 
- "الكورة في المدفع" للإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الساعة 4:50 عصرا، ويعاد في 8:30 مساء. 
- فزورة "اعرف مين" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، يذاع الساعة 5 عصرا. 
- "ماركة مسجلة" للإعلامي محمد علي خير، الساعة 5:20 مساء، ويعاد 1:30 صباحا. 
- "كلم ربنا" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في تمام الساعة 5:30 مساء، ويعاد 12 ظهر اليوم التالي. 
- "اللهم أعنا" للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تمام الساعة 5:50 قبل موعد الإفطار مباشرة. 
- "حلي ودنك" الموسم الـ11 للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الساعة 9 مساء من الأحد إلى الخميس في رمضان، ولمدة ساعة على الهواء مباشرة. 
- "الراديو بيضحك في رمضان" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين. 
- "مايفوتكش" تقديم الإعلامية عبير بسيوني، يعرض يوميا في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في 10:15 صباحا. 
- "ستوديو 9090" تقديم البرنامج نخبة من مذيعي الراديو المتميزين، كل من مينا عطا، إيمان مختار، حسام عصام، أحمد خيري، غدير حسان، هند جاد، محمود الفقي، عبير بسيوني، داليا الخطيب، رضوى حسن، رغدة الشيمي، ويعرض البرنامج من الإثنين إلى السبت من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين.

اقرأ أيضاً

"باب رزق" و"لعلهم يفقهون".. خريطة برامج "dmc" في رمضان 2024

إذاعة الراديو 9090 الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 الراديو 9090 خريطة برامج الراديو 9090 في رمضان برنامج مع آيات الله

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. خريطة مسلسلات الأنيميشن على قنوات المتحدة

مسلسلات رمضان 2024.. شريف منير: سعيد بعرض مسلسل "وبقينا اتنين" في رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور محمد شاهين في " لحظة غضب"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تطرح البرومو الرسمى لـ الكبير أوى 8

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تدعم البطولات النسائية بـ6 أعمال

مسلسلات رمضان 2024.. رانيا يوسف سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين