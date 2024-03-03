مسلسلات رمضان 2024.. صفاء الطوخي تنضم لقائمة ضيوف شرف الكبير أوي 8

انضمت الفنانة صفاء الطوخي الي قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وتظهر صفاء الطوخي خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتقوم صفاء الطوخي حاليا بتصوير مشاهدها والتي تجمعها باحمد مكي ورحمة أحمد.

في نفس السباق عاد فريق عمل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن لتصوير أحداثه من جديد بعد فترة توقف عقب الحريق الكبير الذي التهم دوار الكبير.

و كانت منصة watch it قد طرحت البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل المنتظر الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي.

وشهد البرومو الرسمي الثاني لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداثًا كوميدية ومواقف مختلفة بين أبطاله، وجمع البرومو بين أبطال العمل وضيوف الشرف المقرر أن يضمهم الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي 8.



وعلقت المنصة:على البرومو بعبارة "الكبير راجع لكم تاني بمغامرات كوميدية مينفعش تفوتكم".

ويعرض مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بداية من الموسم الرمضاني المقبل الذي ينطلق يوم الإثنين.

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بشكل حصري، وقد خصصت الشبكة مواعيد متميزة لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني.

قصة مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي



وينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية. ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8



مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

وروجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت "بوستر" للنجم، معلقة: "الكبير أوي انتظرونا في شهر رمضان".

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي