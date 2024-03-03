مسلسلات رمضان 2024.. إسلام صادق ورضا عبد العال ضيوف شرف "فراولة"

​​​​​يحل الإعلامي إسلام صادق والكابتن رضا عبد العال ضيوفا على مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وانتهى كلا من إسلام صادق ورضا عبد العال من تصوير مشاهدهم بالمسلسل صباح اليوم.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل فراولة على قناتي DMC وDMC drama وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watch it في رمضان.

وكانت منصة Watch it الرقمية، قد طرحت صورًا ولقطات جديدة من كواليس مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشات المتحدة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.