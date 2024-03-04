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إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

شهر رمضان
شهر رمضان

إمساكية رمضان 2024 pdf تتصدر القائمة البحثية عبر موقع جوجل البحثي مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك ورغبة عدد الكبير من المسلمين في معرفة مواعيد أذان الفجر والمغرب يوميا في كافة محافظات الجمهورية وتحديد عدد ساعات الصيام يوميا في مصر.

إمساكية رمضان 2024 pdf أول عشرة أيام 

جاءت إمساكية رمضان 2024 pdf في العشرة أيام الأولى كما يلي:-

  • يوم الاثنين 11 مارس - 1 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:46 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 5:59 مساءا.
  • يوم الثلاثاء 12 مارس - 2 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:44 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:00 مساءا.
  • يوم الأربعاء 13 مارس - 3 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:43 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:00 مساءا.
  • يوم الخميس 14 مارس - 4 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:42 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:01 مساءا.
  • يوم الجمعة 15 مارس - 5 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:41 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:01 مساءا.

أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد فتاة شعبية في عتبات البهجة

  • يوم السبت 16 مارس - 6 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:39 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:02 مساءا.
  • يوم الأحد 17 مارس - 7 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:38 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:03 مساءا.
  • يوم الاثنين 18 مارس - 8 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:37 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:03 مساءا.
  • يوم الثلاثاء 19 مارس - 9 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:36 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:04 مساءا.
  • يوم الأربعاء 20 مارس - 10 رمضان موعد آذان الفجر الساعة 4:34 فجرا وموعد آذان المغرب الساعة 6:05 مساءا.
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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

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قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة دي إم سي dmc

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 - 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع أن يكون أول أيام الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية.

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