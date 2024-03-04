الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

نيللي كريم في مسلسل
نيللي كريم في مسلسل فراولة

تعود النجمة نيللي كريم من جديد للكوميديا من خلال مسلسل فراولة الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2024، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقرر عرضه خلال رمضان المقبل، وتجسد فيه نيللي كريم شخصية مختلفة، تشبه مسلسل بـ100 وش الكوميدي، الذي قدمته خلال موسم دراما رمضان 2022، ولاقى نجاحًا كبيرًا وأشادت الجماهير بالدور الكوميدي الذي قامت به.

مسلسلات رمضان 2024.. إسلام صادق ورضا عبد العال ضيوف شرف "فراولة"

موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

من المقرر أن يتم عرض مسلسل فراولة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض المسلسل على منصة "Watch it" الرقمية، التي روجت له قبل عرضه في رمضان المقبل، ونشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "فراولة انتظرونا في شهر رمضان".

مسلسل فراولة ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، على أن ينتهي بعد 15 يوم من شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. إسلام صادق ورضا عبد العال ضيوف شرف "فراولة"

مسلسلات المتحدة (رمضان 2024) مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

قصة مسلسل فراولة

تجسد النجمة نيللي كريم دور فتاة تدعى تكون فراولة من أسرة فقيرة، ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

وخلال أحداث المسلسل تصل فراولة إلى العمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي، وينتهي المسلسل خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل فراولة

ويشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا، بينهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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