مسلسلات المتحدة (رمضان 2024) مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.



مسلسل فراولة



عدد الحلقات: (15 حلقة)



بطولة: نيللى كريم- شيماء سيف- صدقي صخر- أحمد فهيم- علا رشدي- جيلان علاء- توني ماهر- حجاج عبد العظيم-

تأليف: محمد سليمان عبد المالك

إخراج: محمد علي

إنتاج: شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى



التصنيف: (اجتماعى لايت)

قنوات عرض فراولة

من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

https://fb.watch/qA80FeJ0di/?mibextid=Nif5oz