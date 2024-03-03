الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات المتحدة (رمضان 2024) مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

فراولة
فراولة

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.


مسلسل فراولة


عدد الحلقات: (15 حلقة) 

بطولة: نيللى كريم-  شيماء سيف-  صدقي صخر-  أحمد فهيم-  علا رشدي-  جيلان علاء-  توني ماهر-  حجاج عبد العظيم-
تأليف: محمد سليمان عبد المالك
إخراج: محمد علي
إنتاج: شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى

التصنيف: (اجتماعى لايت)

 

قنوات عرض فراولة

من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

 

https://fb.watch/qA80FeJ0di/?mibextid=Nif5oz

فراولة مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل فرولة أبطال مسلسل فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة حلقات مسلسل فراولة نيللي كريم مصطفي خاطر أحداث مسلسل فراولة فراولة رمضان 2024 عدد حلقات مسلسل فراولة رمضان 2024 دراما رمضان 2024 فريق عمل مسلسل فراولة رمضان مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل فراولة عرض مسلسل فراولة

مواد متعلقة

الإعلام الحكومى بغزة: ارتكاب الاحتلال مجزرة دير البلح "إبادة جماعية" لسكان القطاع

باقي 8 أيام.. أعرف موعد اذان المغرب في رمضان 2024

الرئيس السيسى يبحث مع مدير عام منظمة فاو أزمة الغذاء العالمية

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلًا بسبب الجفاف والجوع فى مستشفى كمال عدوان

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

مسلسلات رمضان 2024.. مليحة لـ ميرفت أمين ودياب

مسلسلات رمضان 2024.. لحظة غضب لـ صبا مبارك

الهلال الأحمر الفلسطينى: مخزون الطعام لا يكفى أكثر من أسبوع

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مُتهمة فى قتل يمنى الجنسية: "معرفشى حاجة عن الليلة دى" (فيديو)

أسرة "يمني" تطالب بحظر النشر في قضية قتله

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين