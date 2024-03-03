باقي 8 أيام.. أعرف موعد اذان المغرب في رمضان 2024

أيام قليلة ويبدأ شهر البركة لذلك بدأ الاستعداد لهذا الشهر الفضيل ومنه يجب الاستعلام عن موعد اذان المغرب في رمضان 2024 لضبط المواعيد كي تتناسب معها.

ننشر في التقرير التالي موعد اذان المغرب في رمضان 2024 وفق الحساب الفلكي لأول أيام الشهر الكريم والذي يكون أول يوم فيه الاثنين 11 مارس 2024.

موعد اذان المغرب رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:02

الأربعاء 3 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان2024

موعد اذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 2024

موعد اذان المغرب 6:12

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