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مصر

بخصومات لـ30%.. أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أهلا رمضان 2024
أهلا رمضان 2024

افتتح أمس الاربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي  لـ مجموعة معارض  بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وتأتي معارض أهلا رمضان 2024 لتلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية باسعار مخفضة عن المتداولة في السوق. 

مكان معارض أهلا رمضان 2024 الرئيسي

نوضح في التقرير التالي أماكن معارض أهلا رمضان 2024 التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي القائمة عليه وتنظمه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية.

يقام معرض أهلا رمضان 2024 الرئيسي بالقاهرة على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا للشركات المشاركة فيه لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين بخصومات تصل إلى 30%. 

ويتوالى افتتاح مختلف معارض أهلا رمضان في المحافظات والتي تجاوز عددها  115 معرضا حتى الآن؛ يتم إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية بالإضافة لمئات الشوادر بالمراكز الفرعية، ومئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.

 

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أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في القليوبية 

  • بهتيم شرق شبرا الخيمة
  • ميدان المؤسسة حي غرب شبرا الخيمة
  • شارع فريد ندا، منطقة الأهرام مدينة بنها الجديدة.
  • موقف سيارات بنها  بجوار مستشفي شبين القناطر المركزية
  • شارع المحكمة، خلف السنترال طوخ
  • خلف مدرسة الثانوي صنايع القناطر الخيرية.
  • بجوار مجلس مدينه الخانكة.

أماكن أهلا رمضان 2024 في الجيزة 

  • شارع البوهي نهاية شارع الوحدة.
  • شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.
  • شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.
  • أمام قسم شرطة الوراق.
  • بجوار مبنى الحي القديم.
  • شارع محجوب ثابت بالعجوزة.
  • شارع الفالوجا بالعجوزة.
  • خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.
  • شارع البطل أحمد عبد العزيز.
  • شارع الحوفي بمدينة الأوقاف
  • شارع جامعة الدول العربية
  • شارع أحمد عرابي.
  • شارع الحجاز.
  • شارع الرشيد.
  • شارع المشروع بميت عقبة.
  • كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم
  • شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.
  • مدينة الحوامدية.

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