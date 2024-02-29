مواعيد معرض أهلا رمضان الرئيسي بمنطقة مدينة نصر 

يستقبل معرض أهلا رمضان 2024، الرئيسي بمدينة نصر المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم 9 مارس المقبل.

وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يوفر المعرض كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 30%.

غرفة القاهرة التجارية تشارك في توفير السلع التجارية بأسعار مخفضة من 15 الى 30%

وتشارك غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري في توفير السلع التجارية بأسعار مخفضة من 15 الى 30% بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و يقام المعرض مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة ويوفر كافة السلع من " السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار ضخ السلع بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت، أيضا توفير السلع لكافة المعارض المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.