"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن إنتاج وأسعار السكر

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول نسب توريد قصب السكر من المزارعين والمنتج منه، حيث تم توريد ما يقرب من 928035 طن قصب، وتم إنتاج 88055 طن سكر.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الإثنين، إنه يتابع يوميًا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه، موجهًا بسرعة سداد مستحقات المزارعين إلكترونيًا، حسب البنك الذي يختاره المزارع.

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع ما يصل إلى 7 ملايين طن لإنتاج 700 ألف طن قصب سكر، وأن طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل إلى 100 ك سكر فقط.

وأشار إلى أن ما يتم إتاحته من السكر يتم ضخه بالأسواق ليباع بسعر 27 جنيهًا للكيلو أو منافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وبذلك، يشهد موسم إنتاج السكر من القصب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذي يسهم في استقرار أسعار السكر في الأسواق المحلية.