الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يبحث مع مدير عام منظمة فاو أزمة الغذاء العالمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر وفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القُطري الجديد بين الجانبين للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧، وأعرب مدير عام فاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت، عمرانيًا وزراعيًا وصناعيًا، مؤكدًا التزام فاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر.

أزمة الغذاء العالمية 

‎وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على مصر، كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوهًا في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، التي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير فاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية، ما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدًا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثًا معمقًا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برًا وجوًا لإغاثة أهالي غزة، وأعرب مدير فاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسئولية والتجرد، مستعرضًا جهود فاو في هذا الإطار، مؤكدًا الحرص على تقديم كل سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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