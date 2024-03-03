الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

يتساءل الكثير من المتابعين عن مسلسلات رمضان 2024-1445، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يفصلنا 8 أيام فقط، و تبدأ أولي حلقات المسلسلات الرمضانية.

عدد حلقات مسلسل بدون سابق انذار
 

المسلسل مكون من:  (15 حلقة).

أبطال مسلسل بدون سابق انذار
 

بطولة: آسر ياسين-  عائشة بن أحمد-  أحمد خالد صالح-  جهاد حسام-  أحمد على ماهر-  نهال عنبر 
تأليف: ألمى كفارنة
إخراج: هانى خليفة.
 

موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

 

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

https://fb.watch/qA2mJ5eMRw/?mibextid=Nif5oz

قصة وأحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

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