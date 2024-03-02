مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على دور رحاب الشناط إحدى بطلات مسلسل مليحة

في الوقت الذي ينتظر المشاهدون متابعة مسلسل "مليحة" المتوقع عرضه في رمضان المقبل 2024، والذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، نلقي في هذه السطور الضوء على دور واحدة من بطلات هذا المسلسل وهي الفنان رحاب النشاط.

دور الفنان رحاب النشاط

تجسد الفنانة رحاب النشاط دور "جنين" وتظهر بدور والدة مليحة، وتتواجد معها خلال الأحداث في فترة صغرها وشبابها.

وينتظر الكثيرون عرض مسلسل مليحة بشكل خاص، وذلك لأنه أول مسلسل مصري يتناول القضية الفلسطينية، ويتعرض لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني من خراب وجرائم لن ينساها التاريخ، ويجدر بالإشارة إلى أن مسلسل مليحة هو من المسلسلات التي تنتمي إلى تلك التي تتكون من 15 حلقة فقط، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل على كل من قنوات الحياة وON وCBC، وكذلك منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل مليحة

أما عن قصة مسلسل مليحة فهي تدور حول قضية فتاة فلسطينية تحمل الاسم نفسه "مليحة"، وكانت تعيش فى ليبيا وذلك بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، نتيجة تدمير الاحتلال لمنزلهم.

خلال الأحداث تتعرف مليحة على الضابط المصري "أدهم" على الحدود المصرية الليبية، وهي وأسرتها يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم بعض المشاعر، ولكنها أهلها يتمسكون برجوعهم إلى قطاع غزة، لتدور العديد من الأسئلة في ذهن المتلقي هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ أم هل ستبقى مليحة في مصر؟ وكذا هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد ماضيها الحزين؟

ومسلسل مليحة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2024 هو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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