الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مليحة لـ ميرفت أمين ودياب

مليحة
مليحة

مع قدوم شهر رمضان المبارك 2024، بدأ الكثير من المواطنين في البحث حول المسلسلات الرمضانية لهذا العام، ومنها مسلسل مليحة، والذي يعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

عدد حلقات مسلسل مليحة

المسلسل مكون من : (15 حلقة)
 

أبطال مسلسل مليحة 
 

بطولة: دياب-  ميرفت أمين-  سيرين خاس-  أمير المصرى
تأليف: رشا عزت الجزار 
إخراج: عمرو عرفة 
إنتاج: شركة DS+

مواعيد وقناة عرض مسلسل مليحة

أعلنت قنوات الحياة وON وCBC عرض المسلسل على شاشاتهم، ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة مسلسل مليحة 

وتعود النجمة الكبيرة ميرفت أمين إلى الدراما من خلال مسلسل مليحة، إذ تجسد خلال الأحداث دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، ومن ثم تتطور الأحداث.

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