الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلًا بسبب الجفاف والجوع فى مستشفى كمال عدوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان اليوم أنهم يخشون على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية.

وكانت وزارة الصحة بغزة أكدت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيد و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت اإلى 30410 شهداء و71700 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الفصائل الفلسطينية تدعم حملة رمضان الطوفان العالمية

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت، الأحد، عن دعمها الكامل لحملة رمضان الطوفان العالمية، داعية الضمائر الحية في العالم كله لأكبر حراك عالمي رسمي وشعبي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضان الطوفان" انتصارًا لعدالة قضيتنا والضغط لوقف وإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى أن يشمل هذا الحراك والطوفان العالمي تفعيل المقاطعة بكل أشكالها وقطع كل الإمدادات للاحتلال، وإعلان الإضرابات والاعتصام في الميادين والساحات العامة وتنظيم المسيرات في كل العواصم والمدن.

وأكدت الفصائل حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير مصيره والعودة لأرضه ودياره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة دعمها المطلق للمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودحره عن أرض فلسطين، كما دعو لضرورة تفعيل المقاومة بجميع أشكالها في كل الساحات والجبهات واعتبار شهر رمضان المبارك شهر "الطوفان العالمي للانتصار لفلسطين ولقضيتنا العادلة".

