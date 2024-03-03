شكري: أزمة غزة تسببت بنزاعات إقليمية خطيرة ولا حل للصراع إلا بإقامة دولة فلسطينية

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه لا حل للصراع القائم في غزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف شكرى، خلال كلمته في أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة فى قطاع غزة تسببت فى نزاعات إقليمية خطيرة، وامتد التصعيد الى البحر الأحمر وباب المندب.

وعقد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى.

وجاء هذا الاجتماع استعدادًا لانطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.