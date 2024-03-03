الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دبابات الاحتلال دهست الفلسطينيين وهم مكبلون فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء.

الاحتلال يدهس الفلسطينيين بالدبابات

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم إنه وثقنا قتل جيش الاحتلال شابًا فلسطينيًا دهسًا بشكل متعمد في حي "الزيتون" بمدينة غزة يوم 29 فبراير الماضي، بعد اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية، مشيرًا إلى أن المرصد سبق ووثق حادثة مماثلة بدهس دبابة "إسرائيلية" كرفان إيواء في منطقة "أبراج طيبة" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير الماضي كان يقيم فيه أفراد من عائلة "غنام" وهم نائمون ما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

وكشف المرصد عن أنه وثق أيضًا في 16 ديسمبر 2023،  دهس الدبابات والجرافات "الإسرائيلية" النازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم بينهم مصابون، إلى جانب سحق جثامين شهداء كانت مدفونة في قبور بجانب الساحة.

وأوضح البيان أنه  في يوم 20 فبراير نجت أسرة فلسطينية بعدما داست جنازير دبابة "إسرائيلية" خيمة تقيم فيها على شاطئ بحر خان يونس خلال عملية مفاجئة نفذتها القوات الإسرائيلية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنه وثق تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية للاحتلال ممتلكات مدنية، ولا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الجرافات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية أو مبرر آخر.

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شكرى: الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء فى قطاع غزة

الهلال الأحمر: مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره واستهدافه مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى.

وأكد الهلال الأحمر أن مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع وكذلك كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى بينما كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا لثلاثة أيام.

وكشف الهلال الأحمر عن انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات، مشيرًا إلى انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة.

وقال الهلال الأحمر إن هناك قصفًا وإطلاق نار مستمرين في محيط المستشفى أو بشكل مباشر على المستشفى ما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.

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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30410 شهداء

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال يدهس الفلسطينين بالدبابات دهس الفلسطينين بالدبابات خان يونس

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