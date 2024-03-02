السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"CNN": استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس فى القاهرة يسير على الطريق الصحيح

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

أكد مسئولون أمريكيون، السبت، أن المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تسير على الطريق الصحيح على الرغم من حادث قتل عشرات الفلسطينين خلال انتظارهم المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لوقف القتال بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحلول شهر رمضان لا تزال تسير على الطريق الصحيح، حتى بعد استشهاد أكثر من 100 فلسطيني يوم الخميس أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مدينة غزة، وفقًا لمسئولين مطلعين على المفاوضات.  

مسئولون أمريكيون.. حادث دوار النابلسى عزز فرص استئناف المفاوضات

وقال مسئولون أمريكيون أمس الجمعة إنه لا توجد مؤشرات على أن المناقشات قد خرجت عن مسارها بشكل كبير، لكن الكثير يتوقف على رد فعل حماس المتوقع على ما تمت مناقشته في باريس والدوحة في الأسبوع الماضي بين الدول الأخرى المعنية وهي مصر وقطر وإسرائيل بجانب الولايات المتحدة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن المسئولين في حماس سبق وحذروا يوم الخميس الماضي من أن المفاوضات قد تتأثر بعد حادث مجزرة "دوار النابلسي".

وفي أعقاب استشهاد العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة يوم الخميس، قال مسئولون أمريكيون وفقا الشبكة إن مشاهد الفوضى ضخت المزيد من الإلحاح في محادثات المحتجزين ووقف إطلاق النار.

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مرونة حماس والقضايا العالقة وضغوط مصر.. ماذا يحدث خلف كواليس مفاوضات الهدنة؟

استئناف محادثات الهدنة فى غزة فى القاهرة

يأتي هذا فيما قال مصدران أمنيان مصريان السبت، إن محادثات الهدنة في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة اليوم الأحد، على الرغم من أن وكالة أنباء إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل وفدا حتى تحصل على قائمة كاملة بالمحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وأضافت المصادر حسب ما نقلت وكالة رويترز أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مضيفين أن إتمام الاتفاق لا يزال يتطلب اتفاقًا على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان إليه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان في 10 مارس.

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عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

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