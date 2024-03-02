السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحسن صورة أمريكا.. انتقادات لخطة بايدن بشأن إنزال المساعدات لغزة وتجاهل انتهاكات الاحتلال

إنزال جوي للمساعدات
إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة

انتقدت وكالات الإغاثة، السبت، خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسقاط المساعدات الغذائية على قطاع غزة ووصفتها بأنها غير فعالة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من السكان على شفا المجاعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذه الخطوة أمس  الجمعة، قائلًا إن المساعدات "لا تكاد تكون كافية" التي تدخل إلى غزة، وذلك وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية.

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وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة لمجموعة الأزمات الدولية، إن العاملين في المجال الإنساني أكدوا أن عمليات الإنزال الجوي تمثل فرصًا جيدة لالتقاط الصور، ولكنها طريقة رديئة لإيصال المساعدات، في إشارة إلى عدم فاعلية هذه الطريقة التي تنوي واشنطن اللجوء إليها بدلا من الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات بريا أو بحريا.

وتابع "الوضع في غزة أصبح الآن سيئًا للغاية لدرجة أن أي إمدادات إضافية ستخفف بعض المعاناة، ولكن هذا مجرد حل مؤقت".

فيما كتب سكوت بول من منظمة أوكسفام على موقع X أن إسقاط المساعدات "يخدم في الغالب في تخفيف ضمائر كبار المسؤولين الأمريكيين الذين تساهم سياساتهم في الفظائع المستمرة وخطر المجاعة في غزة، في المقابل تم دفع الفلسطينيين في غزة إلى حافة الهاوية".

وأكد سكون أن إسقاط إدارة جو بايدن كمية "رمزية تافهة" من المساعدات على غزة دون خطة لتوزيعها بشكل آمن لن يساعد الفلسطينيين بل إن هذا يهينهم بشدة.

وتابع "بدلًا من عمليات الإنزال الجوي العشوائية في غزة، يجب على الولايات المتحدة أن توقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في الهجمات العشوائية، وأن تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وتصر على أن تلتزم إسرائيل بواجبها في توفير وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وغيرها من الخدمات الأساسية".

وبالمثل، غرّد بريان فينوكين، أحد كبار المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية، قائلًا: "إذا تنكرت الحكومة الأمريكية لاستخدام أي نفوذ ذي معنى لإنهاء الصراع في غزة، فإنها ستُترك أمام تدابير يائسة وغير كافية مثل هذه لمحاولة إنهاء الصراع في غزة".

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يأتي هذا فيما قالت الأمم المتحدة إن العديد من المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال المذبحة (دوار النابلسي) التي وقعت في قافلة مساعدات غذائية يوم الخميس أصيبوا بأعيرة نارية، نقلا عن فريق تابع للأمم المتحدة زار المستشفى حيث تم نقل الناجين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي الجمع، إن المصابين الذين هم على قيد الحياة ويتلقون العلاج، تبين أن عددًا كبيرًا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية.

فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 115 شخصًا استشهدوا وأصيب 760 آخرين في حادث استخدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية بينما كان المدنيون الفلسطينيون يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية.

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قطاع غزة المساعدات الغذائية الامم المتحدة جو بايدن الإنزال الجوي

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