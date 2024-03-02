السبت 02 مارس 2024
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عالم

"كيربى": مجزرة المساعدات تظهر ضرورة موافقة حماس وإسرائيل على وقف النار

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم السبت، إنمجزرة قافلة توزيع المساعدات في غزة تظهر ضرورة موافقة حركة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف كيربي، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية سيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بسرعة أكبر.

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وأشار كيربي إلى أن إدارة بايدن تعتقد أن إسرائيل تجري تحقيقًا عادلًا في أعمال العنف التي وقعت بالقرب من قافلة المساعدات يوم الخميس في منطقة دوار النابلسي بمدينة غزة.

وقال: "تشير المؤشرات إلى أنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة تريد إجابات في أقرب وقت ممكن. دعونا نرى ما توصلوا إليه ونرى ما يتعلمونه".

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واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 760 آخرين، صباح أمس الأول الخميس، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على حشود تجمعت بالقرب من قافلة مساعدات بالقرب من شارع الرشيد بمنطقة دوار النابلسي في مدينة غزة. وقال شهود إنهم رأوا أشخاصًا يطلق عليهم النار وهم يركضون نحو شاحنات المساعدات.

وادّعى جيش الاحتلال: "إن معظم الوفيات نتجت عن الدهس، كما دهست شاحنات المساعدات الناس".

وتعاني مناطق شمال  قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية، بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأكدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.

كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدًا، مشددًا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

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