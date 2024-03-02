إقبال كبير على معارض "أهلا رمضان" فى الإسكندرية (صور)

شهدت فروع معارض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بكافة الفروع لشراء احتياجاتهم استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث تتوافر السلع الأساسية والرمضانية وغيرها من المنتجات بتخفيضات تصل إلى 30٪.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، إن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المعارض تتوافر بها اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر الفاكهة والمنظفات والحلويات كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها، وذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30 ٪.

وأوضح "القلش" أنه وفقًا لآراء المواطنين عن توافر السلع والأسعار المعروضة، لاقت المعارض رضاء المواطنين من توافر عدد كبير من معارض أهلا رمضان هذا العام بالإسكندرية، وتعدد السلع وتوافر الكميات المطروحة وشعورهم باختلاف الأسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأفاد بأنه تم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان بالإسكندرية، منها 10 معارض بالمجمعات الاستهلاكية، على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلي معارض بمناطق: بسيدى جابر، محرم بك، السيوف والازاريطة، والعوائد، وكرموز، وأبيس وغيرها.



أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

كيلو السكر: 27 جنيها

كيلو الأرز من 30 حتى 36 جنيها

كيلو الدقيق: 28 جنيها

مكرونة 300 و350 جراما أنواع: 9.5 جنيه

مكرونة 400 جرام أنواع: 13و 14 جنيها

مكرونة كيلو أنواع: 27 و39.5 جنيه

عدس 500 جرام: 40 جنيها

فول 500 جرام: 25 جنيها

زيت خليط من 70حتى 100جنيه

سمن 1500جرام أنواع: 180جنيها

شاي 250جرام: 57.5 جنيه

شاي 40جراما: 8.5 جنيه

جبنن 250جراما: 14 جنيها

جبن 125جرام: 7 جنيهات

صلصة طماطم 300 جرام: 14 جنيها

ملح طعام 300 جرام: 1.5 جنيه

خل 1لتر: 12 جنيها

كرتونة البيض: 135 جنيها

أسعار اللحوم والدواجن

لحوم مجمدة برازيلي (قطع- مفروم): 170 جنيها

دواجن مجمدة 1كيلو: 100 جنيه

اوراك دواجن مجمدة 900 جرام: 90 جنيها

صدور دواجن مجمدة 450 جراما: 57 جنيها

ياميش رمضان

زبيب مصري بناتي: 100 جنيه

بلح مصري: 25 جنيها

جوز هند 1كيلو: 150 جنيها

قمر الدين 400 جرام: 65 جنيها

لفة تين مجفف: 100 جنيه

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