السبت 02 مارس 2024
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محافظات

الإسكندرية تحصد المراكز الأولى فى مسابقة "كيدز شو"

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

حصدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عددًا من المراكز المتقدمة في مسابقة "كيدز شو" فى التعبير الحركي والتمرينات الفنية الحديثة لطلائع مصر، بمجالاتها المختلفة، التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.  

وهنأت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إدارة الطلائع ومجالس الإدارات والجهاز التنفيذي والإداري بمراكز الشباب لفوز فرق مراكزهم، بالمراكز الأولى والمتقدمة في مسابقة كيدز شو.

وجاءت النتائج كالتالي: في مجال الجمباز الإيقاعي الجماعي: المركز الأول - مركز شباب سموحة، المركز الثاني مركز شباب الأنفوشي، وفي مجال الجمباز الإيقاعي الفردي، حصدت طلائع الإسكندرية المراكز الأولى والثالث والرابع والسادس، وفي مجال الباليه الفردي حصدت المركزين الرابع والسادس، وفي مجال الباليه الجماعي حصد المركز الأول: آرت سيتي، المركز الثالث: فريق الوهج (مركز شباب سموحة)، في مجال التعبير الحركي بأدوات مبتكرة: المركز الأول مركز شباب سموحة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، قد نظمت فعاليات مسابقة "كيدز شو" فى التعبير الحركي والتمرينات الفنية الحديثة لطلائع مصر، بمجالاتها المختلفة: "التعبير الحركي بأدوات مبتكرة - الجمباز الإيقاعي (الخماسي- الفردي) - عروض الباليه (جماعي-فردي) - عروض مهارات الألعاب الرياضية (سلة- يد- كاراتيه- كونغ فو- تايكوندو) - الجمباز للجميع - عروض الزومبا والإيروبيكس - عروض الإسكتينج - العروض الاستعراضية - العروض الفنية بالعجل".

وكانت قد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن استمرار أنشطة وفعاليات مبادرة الأسرة المصرية، للأسبوع الثاني على التوالي، والتى تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتطبيقه فى جميع مراكز الشباب، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا ليستمتع جميع أفراد الأسرة بممارسة النشاط الرياضى المحبب إليهم، وكذا إتاحة وقت لتجمع الأسرة فى نشاط واحد.

مديرية الشباب والرياضة المراكز المتقدمة كيدز شو طلائع مصر وزير الشباب والرياضة

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