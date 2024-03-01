32 ألف مشارك بمبادرة "الأسرة المصرية" داخل مراكز الشباب في الإسكندرية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنشطة وفعاليات مبادرة "الأسرة المصرية"، للأسبوع الثاني على التوالي، والتي تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتطبيقه في جميع مراكز الشباب، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

وتفتح مراكز الشباب أبوابها يوميِّ الجمعة والسبت أسبوعيًا؛ ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة النشاط الرياضي المحبب إليهم، وكذا إتاحة وقت لتجمع الأسرة في نشاطٍ واحد.

وشهدت مراكز الشباب استمتاع أفراد الأسرة بالألعاب الترفيهية، والرياضات المتنوعة وقضاء الأطفال أوقات ممتعة مع أسرهم في حدائق الألعاب.

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال بيان اليوم، إلى أن المبادرة شارك فيها خلال الأسبوع الأول 15 ألف مشارك، وشارك هذا الأسبوع 17 ألف مشارك ليصبح إجمالي المشاركين 32 ألف مشارك على مدار أسبوعين.

وأوضحت الشريف، أن المبادرة أطلقت بكل الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، بهدف توفير مناخ أسري داخل المراكز الشبابية، حيث يستمتع جميع أفراد الأسرة بألعاب رياضية تناسب مختلف الأعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.

وأكدت أن هذه المبادرة تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتفعيل المبادرات التي ترسخ رؤية مصر 2030.

جانب من مبادرة الأسرة المصرية

جانب من مبادرة الأسرة المصرية

جانب من مبادرة الأسرة المصرية