الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

لقاء لـ"الرواق الأزهرى" بمركز شباب أبوقير عن حُسن التعامل مع المجتمع

لقاء الرواق الأزهري
لقاء الرواق الأزهري

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لقاءات "الرواق الأزهري"، الذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏وإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء

تم تنظيم لقاء الرواق الأزهري بمركز شباب أبوقير، حيث دارت الندوات حول "حُسن التعامل مع المجتمع" وألقى الندوة الشيخ محمد سعد على حمادة، بحضور الدكتورة داليا العلواني المنسق العلمي برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية، والطلائع المشاركين من مركز الشباب، حيث تهدف لقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء، والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية.

 تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر ووزارة الشباب

قالت الدكتورة صفاء الشريف، إن الهدف من لقاءات الرواق الأزهري هي تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن.

وأكدت أن هذا التعاون يأتي في ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب، إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بهم والأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية بوجه عام.

مديرية الشباب والرياضة الرواق الأزهري تنمية النشء الأزهر الشريف مراكز الشباب التوعية الدينية

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