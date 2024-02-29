وكيل "أوقاف الإسكندرية": خطة دعوية متكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مديرية الأوقاف بجميع مساجدها استعدت بالكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتابع: جميع مساجد الإسكندرية مفتوحة ومهيئة لصلاة التراويح، والقوافل الدعوية والخواطر الدينية والدروس والمقارئ حيث نم إعداد المساجد إعدادا يليق بضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.

وأوضح “سلامة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستعدادات شملت حملة نظافة وتطهير، وفرش وصيانة المساجد على مستوى المحافظة، بتواجد جميع قيادات المديرية على رأس الحملات والتي تستمر حتى بدء شهر رمضان المبارك.



وأضاف أن المديرية تستقبل شهر رمضان المبارك بأنشطة مكثفة، وخطة للعمل الدعوي والنشاط الديني، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تتضمن: المقارئ الجمهور ودروس العصر، التراويح وخاطرة العشاء، مجالس إقراء، مجالس إفتاء، صحح تلاوتك، حصن طفلك، بالإضافة إلى فعاليات الملتقى الفكري الذي يشارك به عدد من الأئمة والواعظات المنتقين بجانب قادة الفكر.

وأشار مدير أوقاف الإسكندرية، إلى أن شهر رمضان سيكون العمل به مثل خلية النحل في أنشطة الدعوة لندخل هذا الشهر الفضيل ونخرج منه بالاستفادة الروحية، وتنمية الغريزة الإيمانية، وتغرس التعاون والتكاتف بيننا جميعًا خلال تلك الأيام المباركة، ليستشعر الجميع الروحانيات والقيم فلا بد أن نغرس قيم التعاطف والتراحم والتكافل الاجتماعي فيما بيننا وهي تعاليم ديننا.



وتابع أن النشاط الدعوي خلال شهر رمضان لا يخلو من دور الواعظات، حيث يهمك وزير الأوقاف بدورهن لذا تم اعتماد 4 واعظات جدد بالإسكندرية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن أنشطة الواعظات خلال شهر رمضان تتضمن مقارئ للواعظات، ومقارئ مع السيدات، ومقارئ مع للأطفال، بالإضافة إلى الخواطر مع توجيه عدد من الواعظات إلى النوادي الكبرى ومراكز الشباب في الإسكندرية.

وأشاد “سلامة” بدور وزارة الأوقاف في مشروع صكوك الإطعام، وتوزيع شنط رمضان من السلع الغذائية واللحوم من خلال وزارة التضامن على الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن توجيه قوافل مساعدات، من صكوك الإطعام لأهالينا في قطاع غزة.



وثمن دور وزارة الأوقاف حيث أنها من أولى الوزارات السباقة في إرسال المساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن آخر شحنة من قوافل غزة تضمنت 35 طن لحوم من صكوك الإطعام، وذلك ورغبة من الأهالي والمواطنين من المشاركين الذين حرصوا في توجيه صكوك الإطعام إلى أهالي غزة.