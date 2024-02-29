الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة "الألف يوم الذهبية"

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، التي تم تدشينها منذ عام بالمحافظة، وكذلك التنسيق لبدء تنفيذ المبادرة داخل المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإسكندرية.

وقال الشريف، إن الإسكندرية دائمًا سبَّاقة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحًا أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، ما يسهم في تأهيل جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

وأوضح أنه منذ تدشين المبادرة في الإسكندرية العام الماضي، تابع معدلات تنفيذ المبادرة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق النائية مثل: العامرية وبرج العرب وغرب؛ حيث تم تنفيذ المبادرة في 4 مستشفيات بالقطاع العام (العامرية العام- برج العرب المركزي- دار إسماعيل للولادة- الجمهورية العام)، و9 وحدات صحية موزعة على أحياء (غرب العامرية ومركز ومدينة برج العرب)، فضلًا عن تدريب عدد كبير من أطباء النساء والتوليد وطاقم التمريض ومقدمي المشورة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعَّال ومؤثر.

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية الالف يوم الذهبية المنشآت الصحية المبادرات الرئاسية التنمية الوطنية وزارة الصحة

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