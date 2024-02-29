مهرجان" إسكندرية تحارب السرطان" يواصل فعالياته في النادي النوبي

واصل مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" فعالياته برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تم اليوم عقد ندوة كبرى في النادي النوبي بالإسكندرية، بحضور النائب إيهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، والدكتورة نرمين سودان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، والدكتورة مروة حافظ، منسق الندوة، ورامي يسري، منسق المهرجان.

افتتح الندوة عبد الله عثمان، رئيس النادي النوبي، معتبرًا عن سعادته بالتعاون تحت راية التحالف الوطني بين جميع جهات المجتمع المدني.

وأرجع ذلك إلى تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المجتمع المدني الذي شهدت مصر خلاله طفرة كبرى في العمل المجتمعي.

وأكد النائب إيهاب زكريا منسق عام التحالف بالإسكندرية، أن باب التحالف مفتوح لكل الأفكار التي تعمل على تنمية المجتمع وأن مسيرة التنمية ستستمر ما دام هناك من يضحون بأوقاتهم من أجل خدمة الآخرين.

وعبرت الدكتورة مروة حافظ عن سعادتها بالتواجد مع محاربات السرطان والسيدات النوبيات الذين يجمعون بين التاريخ والثقافة وحب الوطن، مؤكدة على الدور الكبير للدولة المصرية في دعم المرأة في شتى المجالات وفي كل الأوقات.

كما أهدت محاربات السرطان سوار "دراعي خط احمر " دعمًا لهن.

وتحدثت الدكتورة نرمين سودان عن الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية من خلال المهرجان لتنفيذ مبادئ خطة التنمية المستدامة والتي منها التوعية والتي لها دور كبير الآن في توصيل الحقوق لمستفيديها.



وأوضح رامي يسري منسق المهرجان، أن إجمالي عدد المستفيدين خلال فترة عمل المهرجان بلغ 4500 فرد، وبمشاركة 87 جمعية ومؤسسة، لافتة إلى أنه بعد انتهاء المهرجان سيتم النظر لاستمرار خطة التوعية عن طريق المبادرات التي تدعم مرضى السرطان.

وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارات للأطفال بمستشفى برج العرب للأورام لتقديم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم قافلة للكشف المبكر للسيدات لتستمر مسيرة كبيرة لمحاربة السرطان في الإسكندرية.

IMG-20240229-WA0004

IMG-20240229-WA0005

IMG-20240229-WA0006