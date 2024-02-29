الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة الإسكندرية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى للتعليم العالى EduGate

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت جامعة الإسكندرية، فى فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، الذي استمرت فعالياته على مدار أسبوع من 22- 29 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية.

وقال الدكتور على عبدالمحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مشاركته فى الحفل الختامي للملتقى نيابة عن الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حريصة على المشاركة فى معرض EduGate، والذى يُعد أكبر معرض تعليمى فى مصر، للتعريف ببرامج جامعة الإسكندرية المختلفة فى مختلف التخصصات، والدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد سعى الجامعة إلى تطوير البرنامج العلمية وتوسيع التعاون الدولى وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة كبرنامج مانشستر وغيره من البرامج الدولية.

وأشار إلى أن المعرض أثمر عن مناقشات بين جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية وعربية لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهم، مشيرًا أن جامعة الإسكندرية بصدد دراسة عقد شراكات مع العديد من الجامعات في كافة التخصصات العلمية.

حضر الفعاليات الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور العربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى ولفيف من رواد التعليم في الإسكندرية.

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جامعة الإسكندرية المعرض الدولي للتعليم العالي التعاون الدولي الدرجات العلمية المشتركة البرامج الدولية

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