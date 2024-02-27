بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية فى جنوب السودان مايو القادم

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جزءا من قوة مصر الناعمة هى مد جسور التواصل الحضاري مع شعوب القارة الإفريقية، وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أحد مقومات التقدم والتنمية في إفريقيا.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة الإسكندرية، الذي عقد اليوم، حيث هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس وإدارات الجامعة السابقة، على توقيع مذكرة التفاهم أول أمس لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان بحضور وزيري التعليم العالي بمصر وجنوب السودان.

بدء الدراسة في فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان

وأوضح قنصوة، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستبدأ الدراسة فى برنامجى الزراعة والطب البيطري بمدينة تونج بعد أن تم الانتهاء من جميع المباني التى تقع على مساحة 3500 فدان، ووضع حجر الأساس لحرم الجامعة الثاني بالعاصمة جوبا فى شهر مايو القادم، ويقع على مساحة 250 ألف متر، وستكون الدراسة فيه على أساس البرامج وبعض برامج الدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية، ليكون نقطة جذب للطلاب في شرق إفريقيا.

اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة لمدة خمس سنوات

وافق المجلس على اعتماد خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، والتى تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى وتعزيز جودة الخدمة التعليمية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية ورفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030، وأن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وأوضح أنه تم تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجى لتكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط فى مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع، بل تمتد لمتغيرات التعليم العالى الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل.

وفي إطار حرص الجامعة على استمرار توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين بالجامعة، أعلن رئيس الجامعة عن تجديد التعاقد السنوى مع شركة مصر للتأمين لتقديم الخدمات الصحية لجميع العاملين، وتتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها، كما وافق المجلس على إنشاء برنامج دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى جيولوجيا البترول بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم.

وكرم المجلس الدكتورة هبة محمود القاضى بمناسبة انتهاء فترة عمادتها للمعهد العالي للصحة العامة متمنيًا لها التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من إحدى المؤسسات الخيرية وهو عبارة عن عدد (1) جهاز فصل بلازما مكونات الدم بحوالي مليون ومائتين وخمسون جنيها لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي (وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعى).

ووافق المجلس على وضع الدليل الإرشادى لمكافحة العدوى بمنشآت جامعة الإسكندرية ضمن الملف المزمع تقديمه لجامعة الإسكندرية؛ للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

تجديد مذكرات التفاهم

كما تمت الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي إلكتريك، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الزنتان بليبيا للتعاون في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Dzemal Bijedic- موستار- البوسنة والهرسك، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكورى بمصر لإنشاء وتشغيل معهد King Sejong، وإتفاقية التعاون الأكاديمى الدولى بين جامعة الإسكندرية وجامعة Haute- Alsace بفرنسا، وتجديد إتفاق التعاون لبرنامج علوم الأعصاب الفرنسي بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) والوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF خلال الفترة (2022-2026)، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة سان استيفانو للاستثمار السياحي.

ووافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 2 إلى وظيفة أستاذ، و16 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 11 مدرسا، ومنح 63 درجة دكتوراه و91 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.