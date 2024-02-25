افتتاح فعاليات المهرجان الكشفي والدورة الإرشادية لجوالى وجوالات جامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور على عبد المحسن، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الموافق، المهرجان الكشفي فى نسخته الـ43 والدورة الإرشادية الـ15 لجوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، والمنعقدة بملعب المدينة الشبابية بأبي قير بمشاركة 380 جوال وجوالة من 19 كلية من كليات جامعة الإسكندرية، وتستمر الفعاليات على مدار 9 أيام.



وفى كلمته وجه عبد المحسن الشكر للعمداء والوكلاء والطلاب المشاركين في المهرجان، وللأدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الجوالة، والمشرفين بجميع الكليات على التنظيم المشرف الذى يؤكد على نجاح العمل الجماعي، وقدم الشكر نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لجميع عشائر الجوالة داخل جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها متمنيًا زيادة الأنشطة الطلابية خلال العام.

وفى ذات السياق تفقد أرض الجوالة لعشائر جامعة الإسكندرية والتى تعرض نماذج أساسية للمعيشة اليومية.

ومن المقرر أن تقام على هامش المهرجان عدة ندوات يُعد من أهمها "ندوة عن الإدمان "للتوعية بأخطار المخدرات على صحة شبابنا والتى تنظمها إدارة الشئون الوقائية قسم التثقيف الصحى بالإدارة العامة للوحدات العلاجية بالجامعة.

IMG-20240225-WA0009

IMG-20240225-WA0008

IMG-20240225-WA0007

IMG-20240225-WA0003