وكيل "رياضة الإسكندرية" تتفقد المساحة الآمنة بمركز شباب النصر

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اليوم الخميس، المساحة الآمنة بمركز شباب النصر، التي تعتبر الأولى فى الإسكندرية للتوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتوعية وتقديم الاستشارات، وتأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتعاون الدولي السويسري.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع يهدف إلى التوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع الوعي بالصحة الانجابية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات الطبية وإدارة الحالة.

وأشارت إلى أن المستهدفين في هذا المشروع اللاجئين (سوريين - سودانيين- اريتريين- اليمنين) بالإضافة إلى المصريين "المجتمع المضيف"، موضحة أن عدد المساحات الآمنة بالجمهورية تبلغ 11مساحة آمنة بـ 6 محافظات (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الشرقية- دمياط- أسوان)، وهذه هي المرة الأولى بمحافظة الإسكندرية.

كما تم تفقد خلال حديقة ذوي الهمم بالمركز، كما تم تفقد مركز التخاطب وغرفه مشواري.

جاء ذلك بحضور جيهان رشوان- مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ومنال إسماعيل- مدير العلاقات العامة، ودعاء حسني- مدير فرع وسط، وحمدي شعبان- رئيس مجلس إدارة مركز شباب النصر، وخالد توفيق- منسق المساحات بالوزارة، وباكينام نبيل محسن- نائب سفير سويسرا فى مصر، ورحاب الزميتي- مدير إدارة إعداد القادة، وروز بارك- ممثل عن صندوق الأمم المتحدة، وحذيفة صابر مدير المشروع.

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