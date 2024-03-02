السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتوفير حياة كريمة..‏ استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق أحياء الإسكندرية

قوافل طبية
قوافل طبية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، وتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎7 قوافل طبية خلال شهر مارس 

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر مارس وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

 تقام يومي (3-4 مارس) قافلة طبية بوحدة اليمن بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي (5-6 مارس) قافلة طبية بوحدة العراق بنطاق حي العامرية، ويومي (12-13 مارس) قافلة طبية بوحدة ابيس 1 بنطاق حي شرق، وتقام يومي (17-18مارس) قافلة طبية بوحدة الجلاء بنطاق حي العامرية، ويومي (19-20 مارس) قافلة طبية بوحدة الأسد بنطاق حي العامرية وأيضًا يومي (24-25 مارس) قافلة بوحدة الدخيلة بنطاق حي العجمي، وتختتم مديرية الصحة شهر مارس بقافلة طبية يومي (26-27 مارس) بوحدة البيطاش بنطاق حي العجمي.

وأعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن إقامة قافلة طبية بمنطقة بشاير الخير خلال الفترة من 2-7 مارس 2024 بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان وجامعة الإسكندرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات.

وتشارك فرق مديرية الشئون الصحية بعدد من الخدمات العلاجية والوقائية المجانية المتمثلة في القوافل العلاجية، حيث تضم 8 تخصصات مختلفة؛ الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد، بالإضافة لتنظيم الأسرة والأسنان، حيث يتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراءات متقدمة للمستشفيات لاستكمال العلاج واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما تضم الخدمات الوقائية وتشمل: المبادرات الرئاسية للصحة العامة من خلال مبادرات دعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية.

محافظ الإسكندرية القوافل الطبية الحملات التوعوية حياة كريمه بشاير الخير الخدمات العلاجية

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