الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بدار كريمي النسب وصحة الأسرة بالقباري

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أجرت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة تفقدية، تابعت  خلالها سير العمل ببعض المنشآت الصحية بمنطقة غرب الطبية، استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة. 

وتضمنت الجولة تفقد دار كريمي النسب (دار الأطفال المعثور عليهم)، مركز صحة الأسرة بالقباري، دار الإعاقة بالقباري.

وخلال زيارة وكيل صحة الإسكندرية لدار كريمي النسب، تأكدت من توافر احتياجات الأطفال المتواجدين بالدار من الملابس والألبان والمستلزمات،  وأثنت على اهتمام فريق التمريض بجميع الأطفال والتواجد المستمر الفعال للإشراف الطبي.

تكثيف التعريف والتوعية بالخدمات

كما تفقدت مركز صحة الأسرة بالقباري، ومتابعة سير العمل بعيادة طب الأسرة وعيادات الأخصائيين، والطوارئ والأسنان والمعمل والمبادرات الرئاسية وكذلك توافر الأدوية الاساسية وتواجد الأطقم الطبية، 
و استمعت لأراء وتعليقات بعض المترددين ووجهت بأخذها بعين الاعتبار والتيسير على المواطنين وكذلك تكثيف التعريف والتوعية بالخدمات المقدمة بالفترات الصباحية والمسائية. 

المتابعة والمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة

وكانت قد أكدت وكيل صحة الإسكندرية، خلال اجتماعات موسعة مع مديري الادارات الفنية والادارية بديوان مديرية الشئون الصحية، على تكثيف أعمال المتابعة والمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين واتخاذ الاجراءت التصحيحية اللازمة من اجل تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.

كما شددت أيضًا على ضرورة التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات المختلفة والاهتمام بالتعريف بجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وأماكن تقديمها.

وأشارت "ندا" إلى الأسبوع الحوكمة والذي حددته الوزارة ليكون في الاسبوع الثالث من شهر فبراير، وضرورة حضور العاملين للندوات التعريفية الخاصة بتعزيز ثقافة الحوكمة والتعريف بمفاهيمها الأساسية سواء عن طريق الحضور الفعلي أو عن طريق “الأون لاين”.

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
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