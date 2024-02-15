وكيل "صحة الإسكندرية" تبحث مع وفد من "اليونيسف" التعاون الثنائى

بحثت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، مع وفد من منظمة اليونيسف- مصر، عددًا من مشروعات التعاون مع إدارة الطب الوقائي بصحة الإسكندرية، فيما يخص التطعيمات الروتينية وسلسلة التبريد وتقديم الخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للوافدين من الجنسيات المختلفة.



وأشار بيان لمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، إلى أن اللقاء الذي عقد بالمديرية تطرق إلى خدمات نوادي الأسرة بالوحدات الصحية، لتقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر والتشجيع على التربية الإيجابية، وكذلك التعاون في مجال الأمومة والطفولة.