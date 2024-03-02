السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يشارك في قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

قافلة بشاير الخير
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية

شارك الفريق الطبى للمركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، التابع لمديرية صحة الإسكندرية، بفعاليات قافلة بشاير الخير 3 و5، حيث تمت المشاركة ببرامج التوعية الطبية للمواطنين عن النظافة الشخصية والمضادات الحيوية.

 

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الإفريقى لصحة المرأة، أن المشاركة تمت من خلال تواجد فريق طبى مؤهل ومدرب طوال أيام القافلة لتقديم أهم برامج التوعية الطبية لتشمل برنامج النظافة الشخصية وبرنامج التغذية السليمة، وبرنامج الصحة الانجابية، وبرنامج الاسعافات الاولية وبرنامج التوعية بالأمراض المزمنة، وبرنامج منع الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وبرنامج التوعية بالأمراض السرطانية والكشف المبكر لأمراض الثدى وبرامج الدعم النفسي.

 

وأضافت مدير المركز، أن البرامج التوعية الطبية المختلفة مستمرة لمدة سته أيام خلال فترة القافلة بمنطقة أهالى بشاير الخير 3و 5، حيث تتم المشاركة اليومية أيضا من خلال ندوة للتوعية الطبية من خلال استشاريين وأساتذة جامعات وقيادات متخصصة.

 

وبينت الدكتورة نيفين جمال كامل - مدير إدارة التمريض بالمركز الإفريقي، أهم توصيات الندوة الأولى، لتشمل التوعية 8 نصائح عن النظافة الشخصية للمواطنين وهي: 

-النظافة الشخصية هي مفتاح الصحة والوقاية من الأمراض واتباع ممارسات بسيطه تحمي صحتك وصحه أسرتك 

- ⁠الاستحمام يوميا خصوصا في فصل الصيف بالماء النظيف والصابون.

- ⁠الاهتمام بنظافة الفم والأسنان وغسيل الأسنان مرتين يوميا بعد الوجبات وقبل النوم.

- ⁠غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وباستمرار يوميا.

- ⁠الاهتمام بنظافة الشعر وتمشيطية يوميا.

- ⁠الاهتمام بنظافة المنزل وتنظيفه بالماء النظيف والمطهرات يوميا.

- ⁠الاهتمام بنظافة الملابس وتغيرها يوميا عند التعرق او القيام بمجهود وخاصة الملابس الداخلية.

- ⁠المشاركة في نظافة البيئة المحيطة وعدم رمي القمامة في الأماكن العامة (المدرسة - النادي- الحدائق العامة).

 

وأوضحت الدكتورة آلاء خليل الخراشي- مدير إدارة الصيدلة بالمركز مدير المكتب الفنى، 12 توصية خلال الندوة الثانيه اليوم  الخاصة بالتوعية ضد مخاطر الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وهي:

- عدم تناول اي مضاد حيوي بدون روشته الطبيب وتحت إشراف فريق طبى مختص بالمنشآت الطبية لتحديد طريقة إعطاء المضاد الحيوي وعمل اختبار الحساسية قبل الاستخدام.

- عدم استخدام المضادات الحيوية لمعالجة نزلات البرد والانفلونزا.

-⁠استخدام المضادات الحيوية في علاج الأمراض البكتيرية والفطريات فقط ولا تستخدم مع الأمراض الفيروسية

- استكمال جرعة المضاد الحيوي حسب ارشادات الطبيب

- عدم الافراط في استخدام المضادات الحيوية بلا داع.

- استخدام المضاد الحيوي المناسب للتشخيص.

- ⁠عدم التوقف عن تناول المضاد الحيوي بمجرد تحسن الأعراض.

- عدم اعادة استعمال المضاد الحيوي بعد فتره من توقف استخدامه.

- التخلص من عبوات المضاد الحيوي للأطفال بعد استخدامها والتخلص مما تبقي منها.

- عدم تبادل المضادات الحيوية مع الغير.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية واتباع اساليب مكافحة العدوي.

- رفع درجة الوعي المجتمعي بمخاطر الافراط في استخدام المضادات الحيويه والاستخدام الخاطئ.

قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
قافلة بشاير الخير بالإسكندرية
صحة المرأة بالإسكندرية التوعية الطبية الأمراض السرطانية الاسعافات الأولية النظافة الشخصية

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