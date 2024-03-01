الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجرى جولات لمتابعة استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

استعدادات مساجد الإسكندرية
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك

وجه الشيخ سلامة عبدالرازق مدير أوقاف الإسكندرية، جميع الإدارات بمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الأوقاف بخصوص برامج تنظيف المساجد وتزيينها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 قافلة دعوية داخلية لإدارة أوقاف الرمل

وأطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية داخلية لإدارة أوقاف الرمل، اشتملت على مقرأة قرآنية للأئمة، ومجلسًا للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الفلكي التابع لإدارة أوقاف الرمل، في إطار جهود الوزارة لخدمة القرآن الكريم، وتكثيف الأنشطة الدعوية القرآنية والمقارئ.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، والشيخ حسن المرادني مدير إدارة أوقاف الرمل، كما انطلق أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف الرمل، مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.

 حملات لإعداد المساجد وتنظيفها لاستقبال المصلين 

كما أجرى وكيل وزارة الأوقاف جولتين، الأولى جولة مفاجأة في صلاة الفجر على مساجد إدارة أوقاف وسط، والثانية عقب الانتهاء من المقرأة شملت عددًا من مساجد إدارات (الجمرك - شرق - الرمل) للاطمئنان على إعداد المساجد وتنظيفها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشملت الاستعدادات حملة نظافة وتطهير، وفرش وصيانة المساجد على مستوى المحافظة، والتي تستمر حتى بدء شهر رمضان المبارك.

 شهر رمضان موسم الخير والبركة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إننا بين يدي موسم من مواسم الخير والبركة، اختصه الله بما شاء من فضله وكرمه، فأنزل فيه خير كتبه على أفصل رسله، وفرض الله علينا صيامه وبين لنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قيامه؛ إنه شهرٌ تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، مؤكدًا أن شهرًا بهذه المثابة وموسمًا بِهذه المهابة لجدير بِأن يتسابق فِي استغلاله مُبتغو الجنة وطلابها.

استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
استعدادات مساجد الإسكندرية لشهر رمضان المبارك
أوقاف الإسكندرية شهر رمضان المبارك قافلة دعوية إعداد المساجد موسم الخير والبركة

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