نقيب المهندسين بالإسكندرية يشيد بقرار الجمعية العمومية زيادة معاشات الأعضاء

أشاد الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بقرار الجمعية العمومية زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيهًا ليصبح المعاش 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيهًا، وهي الزيادة الثانية في غضون 6 أشهر.

يذكر أن الزيادة هي الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي بزيادة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيهًا.

وأكد "سعودي" أن النقابة حريصة كل الحرص على الشعور بمهندسيها ومساعدتهم من أجل رفع المستوى المعيشي للمهندسين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وانعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التي أقرت بزيادة معاشات المهندسين لتصبح 1600 جنيه بدلًا من 1350 جنيهًا، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأقرت بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس محمود حمودة الأمين المساعد، والمهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندسًا بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد انعقادها.