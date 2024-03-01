الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نقيب المهندسين بالإسكندرية يشيد بقرار الجمعية العمومية زيادة معاشات الأعضاء

جانب من اجتماع الجمعية
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

أشاد الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بقرار الجمعية العمومية زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيهًا ليصبح المعاش 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيهًا، وهي الزيادة الثانية في غضون 6 أشهر.

يذكر أن الزيادة هي الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي بزيادة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيهًا.

وأكد "سعودي" أن النقابة حريصة كل الحرص على الشعور بمهندسيها ومساعدتهم من أجل رفع المستوى المعيشي للمهندسين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وانعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التي أقرت بزيادة معاشات المهندسين لتصبح 1600 جنيه بدلًا من 1350 جنيهًا، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأقرت بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس محمود حمودة الأمين المساعد، والمهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندسًا بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد انعقادها.

المهندسين هشام سعودى بالاسكندرية الجمعية العمومية المعاشات النقابة

الأكثر قراءة

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

بعد وفاة المطربة العالمية كات جانيس.. ما هو سرطان الساركوما؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

تراجع الأسعار.. سعر الحديد اليوم الجمعة 1- 3- 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة