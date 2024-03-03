الإعلام الحكومى بغزة: ارتكاب الاحتلال مجزرة دير البلح "إبادة جماعية" لسكان القطاع

أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة جديدة في دير البلح ليقول للعالم إنه لا يأبه بالتحذيرات، مشيرًا إلى أن مجزرة اليوم تأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع.

وأضاف "نندد بالمجزرة الجديدة ونحمل واشنطن التي تدعم الاحتلال المسئولية".

وأعلنت السلطات الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 20 شخصًا وتسجيل 60 مصابًا جراء تعرضهم للقصف من قِبل الاحتلال في دير البلح خلال انتظارهم شحنة مساعدات إنسانية.

حماس تدعو العالم لوقف انتهاكات الاحتلال

من جهتها أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأحد، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي النازي قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لجمعية خيرية كويتية في مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين تأكيد من الكيان المجرم على المضي قدمًا في حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وجددت حماس في بيان لها اليوم دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكل خاص، بضرورة الخروج عن حالة الصمت غير المبرر، والتحرك على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لإرغام الكيان الصهيوني على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وطمس القضية الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في وقت سابق اليوم عن وصول جثامين 8 شهداء كانوا على متن شاحنة المساعدات التي تعرضت لقصف "إسرائيلي"، مناشدًا العالم وقف العدوان وتأمين المساعدات للسكان والمستلزمات الطبية.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وصول جثامين أكثر من 20 شهيدًا و60 مصابًا إلى المستشفى منذ صباح اليوم.

واستشهد 31 فلسطينيًا بجانب إصابات العشرات جراء الغارات الصهيونية التي استهدفت مدينة رفح خلال الـ24 ساعة.

المرصد الأورومتوسطي: دبابات الاحتلال تدهس سكان غزة

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق اليوم عن أن الدبابات "الإسرائيلية" دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء، مشيرًا إلى أنهم وثقوا قتل جيش الاحتلال شابًا فلسطينيًا دهسًا بشكل متعمد في حي "الزيتون" بمدينة غزة يوم 29 فبراير الماضي، بعد اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية.



وأكد المرصد أنه وثق تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية للاحتلال ممتلكات مدنية، ولا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الجرافات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية أو مبرر آخر.