السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

فراولة
فراولة

تعود النجمة نيللي كريم للدراما الكوميدية من جديد من خلال مسلسل "فراولة" والذي يعرض في ماراثون رمضان 2024، على شاشات التلفزيون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم مسلسل فراولة الذي من المقرر أن يُعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024.

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "فراولة"

موعد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان المقبل، إذ أن مسلسل فراولة ينتمي لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أنه من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

وروجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "فراولة انتظرونا في شهر رمضان".

قصة مسلسل فراولة 

تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل فراولة

ويشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا بينهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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