الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "فراولة"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

ويعد مسلسل فراولة واحدًا من أعمال مسلسلات رمضان هذا العام، إذ يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول الفتاة فراولة التي تعيش في حياة يغلب عليها الفقر والوضع الاقتصادي المتواضع.

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسلات متميزة ومتنوعة على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني.

قصة مسلسل فراولة

وتتصاعد الأحداث في مسلسل فراولة إذ أن والدها يعمل كحارس إحدى عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بالثراء والشهرة، وتتحقق بالفعل أحلام فراولة من خلال تطور أحداث المسلسل، إذ أنها تعمل في العديد من المجالات حتى تصبح من المشاهير الأثرياء.

تبدأ فراولة في العمل في قراءة الفنجان، موهمة البعض أنها تستطيع اخبارهم بما سيحدث في المستقبل ليصدقها البعض، وتحقق بعض الأموال من خلال هذا الأمر.

قنوات عرض فراولة

سيعرض مسلسل فراولة على شبكة قنوات dmc، بالإضافة إلى أنه يعرض على منصة watch it ضمن الخريطة الرمضانية للمسلسلات، ومن المقرر أن يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

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مواعيد عرض مسلسل فراولة 

ومسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد نهج الـ15 حلقة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا بينهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

يشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا بينهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.يشارك نيللي كريم بطولة المسلسل.

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