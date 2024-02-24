كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ننشر لكم كام شعبان اليوم 2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم السبت، تزامنًا مع ليلة النصف من شعبان وبداية شهر رمضان لهذا العام 2024-1445 هجرية، لذا نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كام شعبان اليوم 2024

وفي هذا السياق، نستعرض لكم كام شعبان اليوم 2024، يوافق اليوم السبت 14 شعبان 1445، في التقويم الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم السبت:

يوافق 24 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

ويوافق 14 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

ويوافق 16 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

توقيت ليلة النصف من شعبان 1445ه‍

وفي هذا الجانب، تبدأ من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445ه‍

وفي هذا الصدد، يوجد العديد من الأعمال التي يستحب القيام بها في هذه الليلة المباركة لاغتنامها على أكمل وجه، تتمثل فيما يلي:

العمل الأول: قراءة القرآن.

العمل الثاني: الاستغفار.

العمل الثالث: صيام نهارها.

العمل الرابع: قيام الليل.

العمل الخامس: صلة الرحم.

العمل السادس: قضاء حاجة المسلمين.

العمل السابع: بر الوالدين وطاعتهم.

العمل الثامن: إخراج الصدقات.

النهاردة كام شعبان 2024

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم النهاردة كام شعبان 2024، تصادف اليوم السبت 14 شعبان 1445 هجرية.

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان 2024

وفي هذا السياق، حرص المسلمون على أن يكونوا من أهل المغفرة في ليلة النصف من شعبان 2024، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِن اللهَ ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إِلا لمشرك أَو مشاحن».