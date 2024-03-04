الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض محارب لحسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

زاد البحث خلال هذه الأيام عن موعد عرض مسلسلات رمضان 2024 ومنها مسلسل محارب لحسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

مسلسل محارب لحسن الرداد

ويخوض حسن الرداد السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل محارب بعد تأجيله من العام الماضي. 

ويبحث جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024 عن موعد وقنوات عرض مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي. 

موعد عرض مسلسل محارب لحسن الرداد

يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024 ويعد مسلسل محارب من المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان 2024 حيث ينتمي العمل لدراما الأكشن والساسبنس.

قنوات عرض مسلسل محارب لحسن الرداد 

اعلنت شبكة. قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لحسن الرداد عن عرض حلقات مسلسل محارب لحسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة و cbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. 

مسلسلات رمضان 2024.. محارب لـ حسن الرداد

تفاصيل دور نرمين الفقى فى مسلسل "محارب" مع حسن الرداد

قصة مسلسل محارب 

تدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دورا محوريا في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من:

  • حسن الرداد
  • أحمد زاهر
  • ماجد المصري
  • ناهد السباعي
  • نرمين الفقي
  • منة فضالي
  • تامر عبد المنعم
  • ملك أحمد زاهر
  • سلوى عثمان
  • عابد عناني
  • نور محمود
  • أحمد عنان
  • كريم العمري
  • سماء ابراهيم
  • عفاف شعيب
  • غفران محمد
  • محمود الليثي
  • محمود عمرو
  • محمود ياسين
  • حسن عيد

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي، ومن وإخراج شيرين عادل

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