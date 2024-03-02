السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل دور نرمين الفقي في مسلسل "محارب" مع حسن الرداد

محارب
محارب

يتأهب جماهير الدراما المصرية في مصر والوطن العربي، انطلاق ماراثون الدراما الرمضانية في 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاء مسلسل “محارب” للفنان حسن الرداد من ضمن المسلسلات الاجتماعية التشويقية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع أمر البوسترات الاستباقية لشهر رمضان المبارك.

 

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دور نرمين الفقي في مسلسل محارب

روجت الفنانة نيرمين الفقي للبوستر الدعائي الخاص بها ضمن أحداث العمل الجديد “محارب”، والذي تشارك خلاله في مسلسلات رمضان 2024، وتجسد نيرمين الفقي في مسلسل محارب دور سيدة الأعمال التي تتهم بدهس سيدة  بسيارتها.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دور محوري في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من:

  • حسن الرداد
  • أحمد زاهر
  • ماجد المصري
  • ناهد السباعي
  • نرمين الفقي
  • منة فضالي
  • تامر عبد المنعم
  • ملك أحمد زاهر
  • سلوى عثمان
  • عابد عناني
  • نور محمود
  • أحمد عنان
  • كريم العمري
  • سماء ابراهيم
  • عفاف شعيب
  • غفران محمد
  • محمود الليثي
  • محمود عمرو
  • محمود ياسين
  • حسن عيد

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي، ومن وإخراج شيرين عادل.

قنوات عرض مسلسل محارب 

أعلنت قنوات CBC الفضائية عن عرض مسلسل "محارب" الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد، بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قنوات سي بي سي بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة  شيرين عادل.

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