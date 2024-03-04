مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين لـ رانيا يوسف

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون رمضان 2024 الذي يشهد عرض مسلسل وبقينا اتنين ضمن مجموعة متميزة من مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل وبقينا اتنين

وانضم مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير ورانيا يوسف الي السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "وبقينا اتنين " أحد الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل بقينا اتنين خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.

قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

ويواصل نجوم مسلسل وبقينا إتنين بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف تصوير المسلسل الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شبكة قنوات cbc حيث يتبقى لأبطال العمل يومين للانتهاء منه بشكل كامل ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.