مسلسلات رمضان 2024.. وبقينا اتنين لـ رانيا يوسف

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبقينا اتنين

عدد الحلقات: (15 حلقة)



بطولة: شريف منير - رانيا يوسف - ميمي جمال



تأليف: أماني التونسي

إخراج: طارق رفعت

إنتاج: كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.