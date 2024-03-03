الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. وبقينا اتنين لـ رانيا يوسف

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبقينا اتنين

 

عدد الحلقات: (15 حلقة) 

بطولة: شريف منير - رانيا يوسف - ميمي جمال


تأليف: أماني التونسي

إخراج: طارق رفعت

إنتاج: كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

أبطال وبقينا اتنين وبقينا اتنين بوستر مسلسل وبقينا اتنين أبرز مسلسلات رمضان 2024 مسسل وبقينا تنين

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ليلى الشبح: زوجة حلمي بكر كان تطفىء السجائر في جسده

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

فى الدقائق الأخيرة.. أرملة حلمى بكر تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين