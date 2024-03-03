الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. محارب لـ حسن الرداد

محارب
محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي، مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ومن المقرر أن يظهر حسن الرداد، في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل،ومن هنا تتوالى الأحداث.

مسلسل محارب


عدد الحلقات:  (30 حلقة) 

بطولة: حسن الرداد-  أحمد زاهر-  ماجد المصري- ناهد السباعي-  نرمين الفقي-  منة فضالي

تأليف: محمد سيد بشير
إخراج: شيرين عادل
إنتاج: أحمد السبكى

التصنيف: (اجتماعي تشويقي)

قنوات عرض مسلسل محارب 

ويعرض المسلسل بشكل حصري على قنوات سي بي سي بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

https://fb.watch/qA1kmsP4LY/?mibextid=Nif5oz

 

 

 

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