أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

تبحث الكثير من السيدات عن افكار إفطار رمضان 2024 ومن ضمن الأكلات الجلاش باللحم المفروم، فهذه الأكلة يعشقها الكبير والصغير ويمكن إضافة أطباق أخرى مميزة بجانبها.

أفكار إفطار رمضان 2024

وتزداد حيرة الكثير من ربات البيوت للحصول على افكار إفطار رمضان 2024، ففي السطور التالية نقدم عددًا من الأفكار لأكلات رمضان، تناسب اليومين القادمين، جلاش باللحمة الفرومة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية مدة عمل الجلاش باللحم المفروم:

هناك الكثير من الأكلات السهلة التي يمكنك تحضيرها ضمن أفكار إفطار شهر رمضان المبارك، من ضمن الأكلات:

1 - محشي ورق عنب بجانبه الدجاج المشوي.

2 - صينية مكرونة بشامل وممبار مع تحضير طبق سلطة.

3 - فراخ مشوية وبجانبها الأرز الأبيض مع الملوخية.

4 - لحمة مشوية وبجانبها طبق البامية والأرز بالشعرية.

افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

يمكنك صناعة صنية الجلاش باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، خاصة أن هذه الأكله يمكن وضع الكثير من الأطباق الإضافية على طاولة الطعام، مثل مكرونة بشاميل، وفراخ مشوية أو محشي ورق عنب، مع إضافة طبق سلطة.

في البداية تقومي بتعصيج اللحمة مع البصل، ثم تقومي بدهن الصنية بالسمن أو الزيت المفضل، ثم تقومي بفرد ورقتين من الجلاش في الصينية ثم تقومي بوضع السمن مع إضافة اللحم المفروم ثم تقومي بإعادة الخطوة لنصف الكمية من الجلاش، وأخيرًا تضعين اللحم المفروم، ثم تضعين ورقتين من الجلاش، ثم تقومي بوضعها في الفرن.



افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

مدة عمل الجلاش باللحم المفروم

بعد دخول صينية الجلاش باللحم المفروم، على درجة حرارة 180 ستلاحظين إختلاف اللون إلى الذهبي، ثم تقومي بإخراج الصينية وتقومي بوضع لبن وبيضة وفلفل أسود، ثم تعيدي إدخالها الفرن مرة أخرى، وتستغرق هذه الأكلة من 20 لـ 30 دقيقة.